Grundskollärare åk 7-9 i Textilslöjd till Neptuniskolan
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260200 Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Neptuniskolan dig som är lärare i textilslöjd för årskurs 7-9!
I uppdraget som grundskollärare på Neptuniskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I rollen samarbetar du med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget ingår mentorskap.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk. 7-9 i ämnet textilslöjd och gärna ytterligare något ämne. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare samt även som klassmentor ser vi det som meriterande. Du har ett undersökande förhållningssätt till din praktik och har förmåga att utveckla din undervisning utifrån evidensbaserad forskning. Du har god vana av och kännedom om digitala verktyg och tillämpar dessa i din undervisning. Vidare har du lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt vid mentorskapet.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi skapar nytt! Vill du vara med och fortsätta bygga upp vår nya skola? Neptuniskolan är en renodlad högstadieskolan som öppnade hösten 2020. Detta läsår har skolan fyra paralleller i åk 7, fem i åk 8 och sex i åk 9. Neptuniskolan är skolan där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. På Neptuniskolan skapar vi goda relationer genom nyfikenhet och förtroende både för elever och kollegor. Att ha höga förväntningar och tilltro löper som en röd tråd genom vår organisation liksom ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Vi tror på samarbete och kollegialt lärande i en organisation där alla ska få lyckas. Andan som råder är: Det är viktigt för mig att det går bra för dig.
Mer information om skolan finner ni på: https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Grundskolor/Neptuniskolan/Kontakta-oss-.html
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-19
Omfattning: Deltid 75%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-02-08Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Administrativ chef
Ellinor Fredholm ellinor.fredholm@malmo.se 076-8927702 Jobbnummer
