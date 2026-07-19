Grundskollärare åk 7-9 i Svenska till Katrinelundsskolan
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2026-07-19
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Ref: 20261563Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet att undervisa i Svenska till Katrinelundsskolan.
Som lärare hos oss planerar och genomför du undervisning samt är mentor för en klass om ca 3-10 elever. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Alla lärare på skolan bidrar till att utveckla skolans pedagogiska arbete såväl det gemensamma som inom ämnet/ämnena. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i Svenska. Du har minst fem års tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare mot högstadiet. Det är meriterande om du har arbetat inom specialverksamhet och har god kunskap om lågaffektivt bemötande. Det är också meriterande om du har legitimation för fler ämnen i högstadiet. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Katrinelundsskolan, Sveriges största resursskola – en unik möjlighet att vara med och skapa tillgänglighet på riktigt!
I Malmö Stad satsar vi på att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever, och nu har du chansen att bli en del av den nya resursskolorganisationen som startade i augusti 2025. Vi startade fem nya resursskolor för elever med omfattande behov av specialiserat och varaktigt särskilt stöd – och den största av dem, Katrinelundsskolan, söker nu en ny medarbetare.
Du får möjligheten att vara med och skapa en helt ny organisation tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Det är en spännande resa där vi tillsammans skapar en tillgänglig lärmiljö som står på en solid grund av kvalitet, kunskap och förtroende.
Vi söker en engagerad och kompetent medarbetare som delar vår vision om att skapa en lärmiljö där varje elev har möjlighet att växa och utvecklas. Här ställs höga krav på att arbeta aktivt för att säkerställa en tillgänglig och anpassad undervisning för alla elever. Om du brinner för att göra skillnad och har förmågan att anpassa ditt bemötande efter elevernas individuella behov, då har du det som krävs.
Vår värdegrund är tydlig och bygger på förtroende, kvalitet och kunskap – värderingar som vi alla står bakom och som genomsyrar vårt arbete varje dag. Vill du vara med och skapa något stort? Bli en del av vår skola och var med och utveckla Sveriges största resursskola!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Åsa Anvåg asa.jeppsson-anvag@malmo.se Jobbnummer
10006040