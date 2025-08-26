Grundskollärare åk 7-9 i SV till Videdalsskolan
2025-08-26
Ref: 20252044 Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en salutogen miljö med lärandet och eleven i centrum tillsammans med drivna pedagoger? Då är du varmt välkommen till oss på Videdalsskolan! En av våra lärare på 7-9 ska vara föräldraledig med start i november 2025 och resterande delen av läsåret 25/26. Därför söker vi nu en kollega som är behörig lärare för årskurs 7-9 i Svenska.
På Videdalsskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Här kommer du att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i Svenska där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl tillsammans med arbetslaget som du tillhör. I ditt uppdrag ingår även mentorskap. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Svenska för åk 7-9. Om du har någon tidigare erfarenhet av arbete med 7-9 är det meriterande. Det är viktigt för oss att du har rätt mindset för din roll och verksamheten. Du kan organisera ditt arbete, är trygg och lösningsfokuserad och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet.
Din undervisning är modern, kreativ och nytänkande. Utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete samt med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Viktigt för oss på Videdalsskolan är att du är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor samt är trygg i ditt ledarskap. Har du erfarenhet att arbeta enligt CPS är det också meriterande.
Om arbetsplatsen
Välkommen till Videdalsskolan - ett Malmö i miniatyr! Videdalsskolan ligger i Husie stadsdel mitt i ett bostadsområde och med bland annat promenadavstånd till Bulltofta rekreationsområde och närhet till andra sammanhang ger det oss bra möjligheter att vara en naturlig del av vårt vackra Malmö. Vi har även goda kommunikationsmöjligheter och på så sätt bjuder vi in elever från hela Malmö. Vi är en F-9 skola med tillhörande fritidshem och har även anpassad grundskola och synverksamhet och alla barn berikar vår skola. Denna bredd gör att det finns mycket kompetens på vår skola som kan bidra med olika perspektiv för att möta alla elever och på så sätt skapar vi en utvecklingsorganisation för att tillsammans skapa varje elevs bästa skola. Vi arbetar mycket med trygghet, respekt- och förtroendefulla relationer och har ett tydligt fokus på undervisningens kvalité. På Videdalsskolan är mångfalden vår styrka!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-1
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-10-20Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
