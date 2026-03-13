Grundskollärare åk. 7-9 i Sv/Sva/So till Linnéskolan
2026-03-13
Ref: 20260555 Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i svenska/SvA och SO till Linnéskolan.En av våra medarbetare ska vara föräldraledig och därför söker vi en ersättare fram tills terminen slutar i juni och som vill vara en del av Linnéskolan kompetenta kollegium.
I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och bedömer dina elevers förvärvade kunskaper. Samplanering och sambedömning med kollegor är prioriterat på Linnéskolan med huvudsyfte att våra elever ska få en likvärdig utbildning. Du har därför särskilt tid avsatt för detta ändamål tillsammans med dina två ämneskollegor. Du strävar efter ett lustfyllt och varierat lärande och är väl bekant med språkutvecklande arbetssätt. Genom din undervisning når du fram till alla elever och hittar strategier för att stärka dem, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare deltar du också i skolans systematiska utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt jobbar för att upprätta, bibehålla och utveckla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola. I ditt uppdrag ingår mentorskap i årskurs 8. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 7-9 i ämnen svenska, SvA och SO. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda den i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god likvärdig lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Du är en person som ligger i framkant, är en god förebild för dina kollegor som vågar ta för sig och strävar framåt. Du har förmåga att lyfta blicken från ditt klassrum och se det övergripande perspektivet i verksamheten. Vidare är du flexibel, självgående och metodisk i ditt arbetssätt och med ditt lågaffektiva bemötande hittar du strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Linnéskolan är en 4-9-skola med cirka 500 elever som ligger centralt i härliga Limhamn. Vi eftersträvar att vara en skola att trivas på med tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. Linnéskolan har en erfaren skolledning som värnar starkt om att bibehålla skolans mycket goda arbetsklimat och goda relationer. Lärarbehörigheten är så gott som 100% och arbetslagen arbetar gemensamt och med öppenhet för att nå högre måluppfyllelse. Vi strävar efter att se varje elev som unik och anpassar undervisningen efter elevens och gruppens behov.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-06-12
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Kontakt
Biträdande rektor
Andreas Friberg andreas.friberg@malmo.se 0733-40 93 06
