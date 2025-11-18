Grundskollärare åk. 7-9 i spanska/svenska till Mellanhedsskolan
2025-11-18
Ref: 20252710 Publiceringsdatum2025-11-18
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i spanska och svenska till Mellanhedsskolan.
I ditt uppdrag ingår planering, genomförande och bedömning av undervisning utifrån skolans styrdokument. På skolan arbetar vi med en tydlig lektionsstruktur med formulerade lärandemål och ett aktivt arbete för att synliggöra elevernas lärande. Du samarbetar nära kollegor för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för både elever och personal, och du deltar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår även mentorskap för en klass i årskurs 7. Som mentor följer du upp dina mentorselevers kunskapsutveckling och samarbetar tätt med eleverna och deras vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar, ansvarar och bedömer för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Hos oss på Mellanhedsskolan erbjuds du att ingå i ett ambitiös team med hög behörighet, mycket glädje och med höga förväntningar på varandra och våra elever.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i spanska och svenska. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare inom dina ämnen samt mot åk. 7-9. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i svenska som andraspråk.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Du anpassar din undervisning utifrån elevernas behov och arbetar aktivt för en tillgänglig lärmiljö. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mellan parker och några minuter från stranden ligger Mellanhedsskolan, Malmö Stads största grundskola med cirka 1120 elever. I våras firade skolan sitt 70 års jubileum! Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Måluppfyllelse är hög och pedagogerna arbetar tillsammans i arbetslag för att vidareutveckla sin undervisning. Mellanhedsskolan är partnerskola med Malmö Universitet och i samarbete utbildar vi framtidens lärare.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-02-05Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Tamara Cifuentes tamara.cifuentes@malmo.se 040-341000 Jobbnummer
9609705