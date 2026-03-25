Grundskollärare åk. 7-9 i Ma/No/Tk till Fågelbacksskolan
Ref: 20260686 Publiceringsdatum2026-03-25
Vill du bidra i utvecklingen av såväl våra elever, verksamheten som dig själv och dina kollegor? Då hoppas vi att vi kan få möjligheten att hälsa dig välkommen till Fågelbacksskolan!
Eftersom en av våra kollegor ska vara föräldraledig söker vi en ny kollega till Fågelbacksskolan som vill vara med och utveckla undervisningen i matematik, no och teknik tillsammans med behöriga kollegor under läsåret 2026/2027. Du delar mentorskap med en kollega i en klass i årskurs 9, där du har kontinuerlig kontakt med dina mentorselever och deras vårdnadshavare. Du är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att utveckla varje elev och undervisningen. Du är även delaktig i en lärgrupp där du utvecklar undervisningen med dina ämneskollegor.
Vi ser fram mot att välkomna just dig till teamet av utbildade, legitimerade, engagerade, kunniga och lösningsfokuserade medarbetare. På Fågelbacksskolan har vi lärandet i fokus och tillsammans med våra elever tränar vi förmågor på ett lustfyllt och varierat sätt. På Fågelbacksskolan strävar vi efter att vara varje elevs bästa skola men också varje medarbetares bästa arbetsplats. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i matematik, NO och teknik för åk 7-9. Har du erfarenhet av arbete som lärare ser vi det som meriterande. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att omsätta styrdokumenten i praktiken samt har ett undersökande förhållningssätt till din praktik. För att platsa i kollegiet ser du mentorsuppdraget som en självklarhet.
Som person ser du bara möjligheter om det så handlar om relationerna med kollegor, elever och vårdnadshavare eller om att våga utmana sig själv i undervisningen och prova nya vägar för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt. Du är en självklar ledare i klassrummet men glömmer heller aldrig bort hur viktigt ledarskapet även är i korridorerna. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Är det dig vi har beskrivit? Tveka då inte att söka när vi nu har en ledig tjänst och kanske är det just dig som vi hälsar välkommen till Fågelbacksskolan!
Om arbetsplatsen
I centrala Malmö finns Fågelbacksskolan - en 7-9 skola där du i en fräsch och ändamålsenlig miljö får en påtaglig chans att göra skillnad! Som medarbetare på Fågelbacksskolan går du en spännande framtid till mötes då vi är i processen att bygga upp vår profil med inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen. Vi har lärandet i fokus och tillsammans stödjer och utmanar vi våra elever till att bli goda samhällsmedborgare och framtida världsmedborgare med valmöjligheter och framtidstro. På Fågelbacksskolan vågar vi mer, vill mer, utvecklas och lär tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2027-06-11
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Bitr. rektor
Jenny Vannestrand Jenny.Vannestrand@malmo.se 070-8769807 Jobbnummer
9819523