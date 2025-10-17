Grundskollärare åk 7-9 i Ma/No till Augustenborgsskolan
2025-10-17
Ref: 20252449 Publiceringsdatum2025-10-17
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i Ma/No/teknik till Augustenborgsskolan! I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. På skolan har vi en lektionsstruktur med tydliga lärandemål och vi synliggör elevernas lärande. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevernas behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Din undervisning är modern och kreativ, och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
Du samarbetar med övrig skolpersonal för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för både elever och personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även mentorskap för en klass i årskurs 8. Augustenborgsskolan präglas av ett klimat där alla medarbetare är engagerade och intresserade av att utvecklas. Vi uppmuntrar och stödjer varandra i våra arbetsuppgifter, vilket skapar en positiv och samarbetsvillig atmosfär. Vi satsar på professionell utveckling med stort fokus på våra prioriterade utvecklingsområden. Detta innebär att varje medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas i sitt yrke.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurserna 7-9 i Ma/No/teknik. Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i årskurs 7-9 är ett krav. Det är dessutom meriterande om du har tidigare kunskaper i lektionsdesign och genrepedagogik. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och använder dem på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete. Du har goda kunskaper i didaktik och pedagogik och kan leda samt organisera undervisningen för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
Du anpassar din undervisning utifrån elevernas behov och arbetar aktivt med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Med stöd i evidensbaserad forskning utvecklar du kontinuerligt ditt arbete, och du använder digitala verktyg på ett naturligt och effektivt sätt. Du har lätt för att skapa goda relationer, leder dig själv i ditt uppdrag och har en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och analyserar systematiskt undervisningens effekt på elevernas resultat tillsammans med elever och kollegor.
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en grundskola belägen i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Ett område som är känt för sina gröna initiativ och urbana hållbarhetsprojekt. Skolan har funnits sedan 1952. Det är en F-9 skola med ca 750 elever och 120 anställda. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. Skolans vision är "Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan". Vi har ett stort kompensatoriskt uppdrag, vilket ställer stora krav på hur vi möter våra elevers behov på bästa sätt. Augustenborgsskolan har genom ett tydligt och tryggt ledarskap, engagerade och kompetenta medarbetare och ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på att säkerställa en god kvalitet i undervisningen samt en trygg och lugn lärmiljö nått goda resultat. Vi har fokus på Genrepedagogik och lässtrategier samt att utveckla skolans värdegrundsarbete.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor åk 7-9
Rawa Gharib rawa.gharib@malmo.se 076-8714473 Jobbnummer
9562497