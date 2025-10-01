Grundskollärare åk 7-9 i Ma/No till Alléskolan Vintrie
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare i Matematik och No för årskurs 7-9 till Alléskolan Vintrie som startade i augusti 2025. I uppdraget ingår ett delat mentorsuppdrag för åk 7 som består av 8 elever. Vår resursskola riktar sig till elever med omfattande behov av en lugnare miljö samt specialiserat och varaktigt särskilt stöd. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats där vi arbetar aktivt för att säkerställa en tillgänglig och anpassad undervisning för alla elever. Vårt uppdrag är att ge eleverna de bästa möjligheterna att växa och utvecklas, oavsett deras individuella behov eller förmågor. Som grundskollärare kommer du att arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Vi söker en grundskollärare som vill vara med och skapa en gemenskap där samhörighet ska spegla skolans kultur och vi kommer aktivt arbeta för att skapa en inkluderande miljö där elever och personal känner sig välkomna för att vara en del av en större helhet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i Matematik/No. Har du erfarenhet av differentierad undervisning, kooperativt lärande och språkutvecklande arbete ser vi det som meriterande. Erfarenhet av arbete i autismverksamhet är meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa förståelse för undervisningens innehåll så att elevernas lärande blir begripligt för dem.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Alléskolan Vintrie har egna lokaler som anpassade för resursskola med flera mindre rum, klassrum och rasthall. Lokalerna är samlokaliserad med Alléskolans högstadieskola och eleverna. Vintrie har 30 platser uppdelat på tre klasser. 8 elever i åk 7, 10 elever i åk 8 samt 12 elever i åk 9. Eleverna erbjuds inkludering i ordinarie skolkontext. Personal som bemannar resursskolan är 6 grundskollärare, två lärarassistenter, 1 elevassistent, 1 socialpedagog och en lärare i flexgrupp. Prest-ämnena undervisas i första hand av Prest-lärare på Alléskolan. Resursskolan har en egen arbetslagsledare, specialpedagog och i kommande rekrytering en egen kurator.
I Alléskolan har fem klasser i åk 7 samt tre klasser i åk 8.Under tre år kommer skolan att växa succesivt för att framöver ha en verksamhet för cirka 420 elever i årskurserna 7 - 9. Skolan har fem våningar, stora ljusa lokaler och en stor skolgård samt fristående idrottshall precis intill. Runt skolan planeras ett grönområde med träd, buskar och gräsmatta. Alléskolan strävar efter att vara en framåtblickande skola med syfte att vi vill förbereda våra elever för framtiden. Vi kommer sträva efter innovation i undervisningen, samt att främja kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast
Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sveriges Lärare
Ingrid Bornia ingrid.bornia@malmo.se - Jobbnummer
