Grundskollärare åk 6 i Sv/So till Sundsbroskolan
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2026-07-17
, Burlöv
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Ref: 20261710Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolan där du utbildar och stöttar eleverna i deras kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du kommer att få ta del av skolans traditioner och event som till exempel Sundsbrodagen och Sundsbroloppet.
Hos oss på Sundsbroskolan erbjuds du ett bra arbetsklimat i arbetslagen och möjlighet att utveckla din pedagogik. Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med ett kompetent elevhälsoteam och ledas av en chef som brinner för elevernas utveckling. Undervisningen är i Sv och SO i två årskurs 6 klasser. Du kommer att få tid och stöd med ämnesplanering av en kollega i samma årskurs. I ditt uppdrag är det aktuellt med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare åk 4-6 med behörighet i Sv/SO. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du kan interagera med kolleger och elever, arbetar systematiskt och är flexibel samt att du trivs när du tillsammans med kolleger och elever utvecklar fritidshemmet.
Om arbetsplatsen
Sundsbroskolan är skolan mitt i byn och alla lärare är legitimerade och det finns utrymme för pedagogiska diskussioner på konferenstid. Eleverna är vana att arbeta i classroom och lärarna arbetar utifrån lektionsdesign och undervisningens olika faser. Eleverna har hög måluppfyllelse. Skolan arbetar för att utveckla elevernas läsförmåga.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.om. 2026-10-30
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260810/SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Mia Ever mia.ever@malmo.se +46708446481 Jobbnummer
10005554