Grundskollärare åk 4-9 i Musik till Oxievångsskolan
2025-11-12
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny kollega i Musik till åk 4-9!
Oxievångsskolan har under flera år haft en musikinriktning som under alla år har varit en uppskattad del av skolan. För fyra år sedan togs ett beslut att skolan skulle bli en av Malmös få profilskolor i Musik. Profilen är något man driver tillsammans med sina ämneskollegor i Musik. Oxievångsskolan är en F-9 skola, uppdelad i en F-6 och 7-9-del. På 7-9 finns en musikprofil, med en musikklass i varje årskurs. Du kommer att undervisa i både vanliga klasser och i musikprofilklasser. En del av tjänsten är också på 4-6 som ligger i en närliggande byggnad. Vi har välutrustade lokaler för musikundervisning med en stor musiksal, två ensemblerum, samt en aula där vi har både musikundervisning och konserter. Vi har också en inspelningsstudio, så vi ser gärna att du har erfarenhet av ljudteknik.
I musikprofilen arbetar vi mycket med ensemblespel och har en del konserter, varför det är bra om du har erfarenhet av att leda ensemblespel och att sköta liveljud. Digitalt musikskapande är också en stor del av undervisningen. Meriterande är också kunskaper i kör-ledning, eftersom vi har en körtimme i veckan. I ditt uppdrag hos oss ingår det att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån skolans styrdokument och elevernas behov och intressen. Vi tror på ett relationsbaserat och tydligt ledarskap gentemot eleverna som man undervisar. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och att vara lösningsorienterad. Du samarbetar med övrig personal för att skapa en god och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vi tror mycket på samarbete och att arbeta kollaborativt där vi lär och utvecklas tillsammans för verksamhetens bästa. Vi har fina, rymliga lokaler med härligt ljusinsläpp och dessutom möjlighet till uteverksamhet i våra stora grönområden. Musikprofilen ger oss många trevliga aktiviteter såsom konserter, korridorsspelningar samt lucia och avslutningar. Vi jobbar med årskursvisa arbetslag. I tjänsten ingår även mentorskap för ett antal elever och man tillhör det arbetslag där man också är mentor.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot grundskolan åk 4-9 i Musik och gärna något annat ämne också. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som musiklärare samt är legitimerad lärare i annat ämne förutom musik också ser vi det som meriterande. Du får gärna ha erfarenhet av att leda ensemblespel och att sköta liveljud. Digitalt musikskapande är också en stor del av undervisningen.
Meriterande är också kunskaper i kör-ledning. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vill du vara delaktig i Oxievångsskolans utvecklingsresa! Vi kan erbjuda dig en inspirerande och spännande arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i fokus för att tillsammans skapa Varje elevs bästa skola. Som medarbetare hos oss har du ett nära samarbete med skolans andra professioner för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för elever såväl som personal och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Oxievångsskolan tillhör Malmö Stad men ligger i Oxie strax söder om Malmö. Du tar dig enkelt till skolan med både bil, buss eller tåg.
Skolan ligger vackert omringad av mycket grönska och har nära till både bad, sport och rekreationsområden. Oxievångsskolan är numera en av Malmös största grundskolor med nästan 750 elever. Oxievångsskolan är en F-9 skola. F-6 verksamheten bedrivs i en egen byggnad med ca 210 elever. I en tredje byggnad finner du vår anpassade grundskola med ca 15 elever. Vi har en stor skolgård med fin utemiljö och grönområden i närområdet. Skolan har även heltidsanställda elevkoordinatorer samt en skolbibliotekarie. Skolan satsar väldigt mycket på hållbar utveckling. Vi är även en NTA-skola och använder detta material i NO-undervisningen. Skolan satsar väldigt mycket på analysarbete och som lärare på Oxievångsskolan får man mycket tid till att utveckla både sig själv och kollegialt tillsammans med sina ämneskollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid 80-100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Johan Rasmusson johan.rasmusson@malmo.se 0708-425863 Jobbnummer
9600293