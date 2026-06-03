Grundskollärare åk 4-6 till Tingdammsskolan
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2026-06-03
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Ref: 20261407 Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är grundskollärare 4–6 till Tingdammsskolan! Du kommer att ingå i ett team av behöriga lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Hos oss på Tingdammsskolan erbjuds du möjlighet till utveckling i ditt uppdrag som lärare, samt arbete i moderna lokaler och med naturen nära.
Vi anser att undervisningskvalitén ökar genom differentiering och är måna om trygghet för eleverna som ger studiero. Utöver ditt arbetslag av lärare kommer du även att samarbeta med specialpedagog. Du leds av en skolledning som uppmuntrar egna initiativ, ser ditt engagemang för verksamheten och tillfredställelse i ditt arbete. I ditt uppdrag arbetar du med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras kunskapsutveckling och personliga mognad. Som mentor skapar du en god relation och kommunikation med elevens vårdnadshavare och informerar om elevens kunskapsutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4–6 med behörighet i Matematik, NO och Svenska/SvA. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Det är ett krav att du arbetat som mentor. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tingdammsskolan är en F-6 skola med 540 elever som ligger i Oxie. Vi arbetar för att vara en skola för alla. Vår vision är att både elever och personal ska se fram emot att komma till skolan varje dag. Hos oss blir varje elev sedd, får lyckas och lära utifrån sina förutsättningar och behov. Med nya fina lokaler med separata fritidshems rum på varje avdelning och med naturen runt knuten finns det goda förutsättningar för att skapa undervisning med god kvalitet.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
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Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning/vikariat t.o.m 22/12-2026
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10 augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Max Gregerstedt max.gregerstedt@malmo.se +46709392881 Jobbnummer
9945300