Grundskollärare åk 4-6 till Sundsbroskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
Ref: 20252681 Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är grundskollärare i åk 5 till Sundsbroskolan! Vi söker en legitimerad grundskollärare som är behörig i svenska och SO medan den ordinarie läraren är föräldraledig. Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar utifrån varje elevs behov och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö.
Du kommer att undervisa elever i årskurs 5 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du samarbetar med övrig skolpersonal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Hos oss på Sundsbroskolan erbjuds du ett bra arbetsklimat i arbetslaget och möjlighet att utveckla din pedagogik. På Sundsbroskolan utgår vi från gemensam planering för att skapa likvärdig undervisning. Planeringen av undervisningen utgår från elevernas behov och vi arbetar med stödstrukturer på gruppnivå. Flera av våra elever har ett annat modersmål än svenska och vi ser positivt på att du arbetar språkutvecklande. En positiv syn och ett trevligt bemötande som kan smitta av sig till alla runt omkring är värdefullt och du ska kunna arbeta lågaffektivt i alla situationer.
Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med ett kompetent elevhälsoteam och ledas av en chef som brinner för elevernas utveckling. I ditt uppdrag har du ett mentorskap för en klass och arbetar aktivt för att skapa en vi-känsla och trygghet. Vi undersöker trygghet och studiero varje termin. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en klass som du därigenom får möjligheten att följa närmare i deras kunskapsutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens utveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 4-6. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Vårt åtagande har fokus på läsning och vi arbetar för att eleverna ska ha en funktionell läsning. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och du arbetar effektivt med relevanta digitala verktyg genom god kännedom och vana. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
Sundsbroskolan ligger i Bunkeflostrand och är en F-6 skola med cirka 510 elever som brukar beskrivas som "skolan mitt i byn". På skolan har vi en trygg och inkluderande miljö, där alla känner stolthet, lär tillsammans, växer genom ansvar och att lyckas. Vi har valt att fördjupa oss i åtagande kring studiero och trygghet under en treårsperiod och nu arbetar vi för att hålla rutinerna som skapats. På skolan har vi fokus på LÄSning för både barn och vuxna. Vi har god behörighet hos vår personal och våra elever har hög måluppfyllelse. Tillsammans arbetar vi för att skapa rutiner och en stimulerande skolkultur.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde:Enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Angela Romero angela.romero@malmo.se - Jobbnummer
9605293