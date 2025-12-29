Grundskollärare åk 4-6 till Monbijouskolan
2025-12-29
Ref: 20252994 Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerade grundskollärare med behörighet att undervisa åk 4-6 i Sv/Sva, Engelska, Matematik, NO och bild. Tjänsten är detta år riktad mot åk 4 och undervisning i NO och bild. Övrig undervisningstid är resurstid riktad mot svenska och matematik i åk 4. Mentorskap ingår. På Monbijouskolan arbetar vi i årskursvisa team där grundskollärare, grundlärare i fritidshem, skolbibliotek och elevhälsoteam samverkar och samarbetar för varje elevs lärande och trygghet.
I uppdraget hos oss ska du skapa och utveckla en stimulerade pedagogisk verksamhet och tillsammans med dina kollegor driva det pedagogiska arbetet framåt. Hos oss erbjuds du ett nära ledarskap från rektor, kollegialt samarbete i team, tydlig struktur för möten, planering och utvecklingsarbete samt aktivt stöd från EHT i det dagliga arbetet. Här finns en kultur av att hålla elevens lärande och trygghet i fokus genom ansvar, delaktighet, samarbete och flexibilitet i det dagliga arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Svenska/SvA, Engelska, Matematik, NO och bild åk 4 - 6. God erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande undervisning, ämnesövergripande arbetssätt och vana vid digitala arbetsformer är meriterande för detta uppdrag. Det är också viktigt att du är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen genom kollegialt lärande på skolan. Vårt gemensamma fokus på skolan är att öka elevernas läsförmåga och stärka värdegrundsarbetet med fokus på jämställdhet och goda relationer mellan elever.
Du kan organisera ditt arbete, är trygg och lösningsfokuserad och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Din undervisning är modern och kreativ, utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Hos oss är det viktigt att du är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Om arbetsplatsen
Monbijouskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 360 motiverade och nyfikna elever. De flesta elever är inskrivna på vårt fritidshem som är organiserat årskursvis åk F-3 och stadievis åk 4-6. Monbijouskolan är den stora lilla skolan i hjärtat av Malmö. Vårt elevunderlag speglar mångfalden i Malmö och det berikar och präglar vår verksamhet. Vi arbetar i historiska och nyrenoverade lokaler med närhet till ett rikt utbud av möjliga studiebesök och upplevelser kopplade till undervisningen. På vår skola står elevernas trygghet och lärande i fokus och vi arbetar tillsammans mot vårt mål - att vara varje elevs bästa skola!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
