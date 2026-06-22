Grundskollärare åk 4-6 till Ballingslövs skola
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2026-06-22
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Det här erbjuder vi
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö.
I din roll ingår:
Undervisning för årskurs 4-6
Planering, utvärdering och dokumentation av undervisningen.
Kommunikation och dokumentation via Schoolsoft.
Vi erbjuder en arbetsplats där:
Utveckling och nytänkande uppmuntras.
Du får stöd av kollegor och skolledning i ett positivt samarbetsklimat.
Du blir en del av ett område som satsar på pedagogisk utveckling och digitala verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6.
Brinner för att inspirera elever och skapa lärande.
Har goda IT-kunskaper och är trygg i att använda digitala verktyg.
Är lyhörd, stabil och kreativ – och bidrar till ett gott samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Körkort (B) och tillgång till bil krävs då förbindelser till Ballingslöv skola är begränsade.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Ballingslövs skola F-6 är en gammal byskola. Här finns förskola, fritidshem och F-6-verksamhet för cirka 40 elever. Den ligger vackert ute på åkrarna cirka två kilometer från Ballingslövs tågstation. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och föräldrar att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing. Ballingslövs skola ingår i Hästveda skolområde tillsammans med Hästveda skola och Farstorp skola. Vår organisation är uppbyggd av operativa enheter där vi arbetar med kollegialt lärande och skolutveckling.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Ballingslövs skola Kontakt
Sveriges Lärare 0451-268158 Jobbnummer
9972922