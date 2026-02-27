Grundskollärare åk 4-6 till Älta skola, Nacka kommun
2026-02-27
Nu har du chansen att kliva in i en välfungerande och trivsam skola! I samband med att en uppskattad medarbetare går i pension söker vi en ny lärare som vill fortsätta bygga vidare på de starka strukturer och goda relationer som finns på Älta skola. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt - i en skola där kvalitet, samarbete och elevfokus står i centrum. Sök tjänsten idag!
Älta skola ligger i natursköna Älta och ingår i Älta rektorsområde med tre grundskolor, sex förskolor och en resursskola. Inom rektorsområdet får du stora möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar både barn och elevers utveckling. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats där kompetenta medarbetare trivs och utvecklas.
Ditt uppdrag
I rollen som grundskollärare för årskurs 4-6 ansvarar du för undervisningen i dina ämnen och undervisar tre parallella klasser. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen och arbetar kontinuerligt med att anpassa och variera den för att möta elevernas olika behov. Vidare följer du upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling samt säkerställer att undervisningen håller hög kvalitet och bidrar till elevernas lärande och utveckling. I uppdraget ingår mentorskap där du bygger förtroendefulla och professionella relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du genomför utvecklingssamtal och arbetar aktivt med att skapa trygga strukturer för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Du blir en del av ett lärarteam tillsammans med två andra mentorer. Ni samarbetar nära kring planering, bedömning och det systematiska kvalitetsarbetet. För att skapa rätt förutsättningar för eleverna krävs ett nära samarbete med speciallärare och lärare i praktisk estetiska ämnen. Det finns utrymme att påverka och utveckla undervisningen utifrån intresse, kunskap och erfarenhet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• grundlärarexamen med inriktning mot åk 4-6 med ämnesbehörighet i svenska och SO
• erfarenhet av undervisning som lärare på mellanstadiet
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• ämnesbehörighet i matematik, NO, teknik och engelska
• erfarenhet av mentorskap
• erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd
• digital kompetens med god vana att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg.
Är det här du?
Vi söker dig med ett tydligt pedagogiskt ledarskap som skapar struktur, engagemang och goda relationer i klassrummet. Du samarbetar lätt och ser värdet i ett nära teamarbete där planering och bedömning utvecklas tillsammans med kollegor. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en positiv och stödjande arbetsmiljö. Som person är du initiativtagande, nyfiken och driven, med en vilja att våga pröva nya arbetssätt och utveckla undervisningen.
Du har en god pedagogisk insikt och förstår hur barn och unga tar till sig kunskap. Du anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar och använder metoder som skapar goda möjligheter till lärande. Du kan arbeta tematiskt och ser möjligheten att integrera olika ämnen för att skapa helhet och sammanhang i undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Älta skola är en gammal och fin F-6 skola med cirka 500 elever som ligger i hjärtat av Älta. Våra medarbetare, elever och vårdnadshavare är nöjda. Vi har en stabil personalgrupp där många väljer att stanna kvar länge. Skolan har många traditioner och temaarbeten som vi arbetar gemensamt med i hela skolan. Det binder oss samman och bidrar till trygghet och trivsel. Läs mer om oss här.
Som lärare hos oss får du arbeta på en mycket trivsam skola med välarbetade strukturer och strategier. Du samarbetar nära och får stöttning av kompetenta kollegor i ditt team. Som nyanställd hos oss erbjuder vi dig även mentorskap, ett varmt välkommande och en tydlig struktur som underlättar din start.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 10/8. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Nacka Kommun
Biträdande rektor
Ann Åsberg ann.asberg@nacka.se +4687188678
