Grundskollärare åk 4-6 sv/ ma/eng till Dösjebroskolan i Kävlinge kommun
2026-05-07
Vill du arbeta på en liten skola där relationer, samarbete och elevens utveckling står i centrum? Då kan Dösjebroskolan vara rätt plats för dig.Publiceringsdatum2026-05-07Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och flexibel lärare till årskurs 4-6 med behörighet i svenska, matematik och engelska, gärna i kombination med SO eller NO.
Hos oss arbetar du nära dina kollegor i ett mindre arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsutveckling och trygghet. Du har mentorskap för en klass och är med och skapar en lärmiljö där eleverna känner sig sedda, delaktiga och motiverade att utvecklas.
Dösjebroskolan är en enparallellig skola vilket ger goda förutsättningar för nära samarbete från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också ett väl fungerande samarbete med fritidshemmet och ser hela elevens dag som en helhet. Skolan präglas av öppenhet, nyfikenhet och ett stort engagemang hos varje medarbetare.
Hos oss är goda relationer en nyckel till framgång. Vi tror på elevernas förmåga och arbetar aktivt med att stärka deras inflytande och delaktighet. Som lärare ansvarar du, tillsammans med kollegor, för att inspirera, stötta och utmana eleverna så att de når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ditt arbete utgår från skolans styrdokument och vilar på vetenskaplig grund med fokus på ständig utveckling av undervisningen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik och engelska. Har du behörighet i fler ämnen, särskilt NO eller SO är det meriterande.
Du har ett tydligt elevfokus, ser möjligheter och drivs av att utveckla din undervisning. Med ditt engagemang och din pedagogiska skicklighet inspirerar du eleverna att vilja lära mer. Du är tydlig, strukturerad och värdesätter goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Samarbete faller dig naturligt och du känner dig trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Välkommen till Dösjebroskolan, vi är den lilla skolan med stora möjligheter! Dösjebroskolan är en liten, gemytlig F-6-skola belägen med närhet till pågatågstation och med natursköna omgivningar inpå knuten.
Hos oss värderas elevfokus och ett professionellt bemötande emot elever, vårdnadshavare och kollegor högt och är nycklar till en framgångsrik skola. Trivsel för elever och medarbetare hålls högt i planeringen av verksamhetens organisation. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 DÖSJEBRO Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Dösjebroskolan Kontakt
Jill Nord jill.nord@kavlinge.se 046-739591
9896296