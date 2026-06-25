Grundskollärare åk 4-6, Stöcke skola
Umeå kommun / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-06-25
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Stöcke skola är en F–6 skola ligger en mil söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd. Här finns naturen och den egna skolskogen runt knuten och möjligheterna att bedriva utomhuspedagogik är mycket goda. Här finns välutbildad och erfaren personal. Just nu håller vi även på att bygga en närliggande F-3 skola, läs mer om planerna här!
Vi söker nu en grundskollärare för undervisning i svenska, SO och engelska!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, deltid 70%, med start 2026-08-10.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du kommer att planera och genomföra undervisning för våra elever i årskurs 4-6 i svenska, SO och engelska.
I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är också en viktig del i arbetet.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande
lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du
differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad grundskollärare för årskurs 4-6 med behörighet för svenska, SO och engelska
Har/har ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av arbete i grundskolan
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Grundskolor F-6 Sydväst, Stöcke skola Kontakt
Daniel Annelind, Sveriges Lärare daniel.annelind@umea.se 090-164932 Jobbnummer
9978140