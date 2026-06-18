Grundskollärare åk 4-6 med montessoriutbildning
Montessori förskolor och skolor i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessori förskolor och skolor i Sverige AB i Stockholm
, Danderyd
, Vaxholm
, Tyresö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Friskolan Stockholms Montessoriskola, Anne Frank startade 1993 och ingår idag i Montessori Sverige och Atvexagruppen. Vi finns på Södermalm i Stockholm.
Vi är en F - 6 skola med två skolenheter. Vi bedriver Montessoripedagogik där även fritidshemmets verksamhet genomsyras av denna pedagogik.
Granne med skolan ligger Vitabergsparken med stora grönområden, lekplats och pulkabackar. Ytterligare några hundra meter bort ligger Tengdahlsparken med lekplats och gröna ytor.
Vår lilla storlek ger oss möjlighet att erbjuda en varm och avspänd miljö för barnen, en nära kontakt mellan föräldrar, barn och pedagoger, en lustfylld utbildning och ett flitigt utnyttjande av Stockholms utbud av museer, utställningar och teatrar, naturstudier med skogsutflykter, skapande verksamhet, som bild och form, musik och rörelse.
Vi söker nu en legitimerad lärare till vår grundskola och vårt engagerade arbetslag med de äldre barnen i 4-6.
Dina arbetsuppgifter blir att leda det pedagogiska arbetet i grundskolan tillsammans med övriga lärare. Vi är en liten skola och det är ett nära samarbete mellan skola och fritids/klubben, där vi hjälper och stöttar varandra.
Du är en stabil, flexibel och tålmodig person som har lätt för att samarbeta med både lärare och andra pedagoger. Du bör vara lösningsinriktad och känna att barnet och verksamheten står i centrum.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller utbildning inom montessoripedagogiken, då pedagogiken genom syrar vårt arbetssätt. Om du inte har utbildning inom montessori vill vi gärna att du är beredd att utbilda dig till montessorilärare.
Du ska ha lärarlegitimation med fokus på ämnena engelska, svenska, matematik, SO och/eller NO
Behörighet att undervisa i något av ämnena hem- och konsumentkunskap eller slöjd är meriterande.
Förmåner: Fria måltider, 3000 kr i friskvårdsbidrag.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Tjänsten tillsätts 10 augusti eller enligt överenskommelse.
I din ansökan vill jag att du anger vad du har för löneanspråk.
Ange också om du är intresserad av att jobba deltid 80%
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: rektor@stockholmsmontessoriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB
(org.nr 559165-8975), https://www.stockholmsmontessoriskola.se
Klippgatan 19B (visa karta
)
116 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Montessoriskola Anne Frank Jobbnummer
9969714