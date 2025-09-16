Grundskollärare åk 4-6 i trä och metallslöjd till Kulladalsskolan
2025-09-16
Publiceringsdatum2025-09-16
Nu söker vi dig som är trä och metallärare för årskurs 4-6 till Kulladalsskolan!
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 4-6 trä och metall där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Hos oss på Kulladalsskolan erbjuds du möjlighet till utveckling och spännande uppdrag, Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med fritids och förskolepersonal, elevhälsoteam och ledas av en chef som värnar om varje elevs bästa skola.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad slöjdlärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i ämne trä och metallslöjd. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du är strukturerad men också flexibel.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Kulladalsskolan är en f-6-skola med ca 550 elever och på fritidshemmet går drygt 380 elever. På Kulladalsskolan arbetar du i ett nära samarbete med dina kollegor för att skapa en helhet för eleverna. Hos oss är det viktigt med relationer och att se varje elevs behov och möjligheter, att varje elev känner delaktighet i en lärande gemenskap. På Kulladalsskolan får du en mycket hög andel behöriga kollegor inom alla yrkeskategorier. Arbete i arbetslag och ämneslag är Kulladalsskolans grundidé för hög kvalitet, likvärdighet och ett delat ansvar. På Kulladalsskolan finns ett skolbibliotek med bibliotekarie och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, elevkoordinator, skolpsykolog, specialpedagoger och förstelärare i specialpedagogik som tillsammans med dig strävar efter att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla elever.
På skolan prioriteras de praktiskestetiska ämnena genom en undervisning som bedrivs av ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan prioriterade fokusområden under läsåret 25/26 är att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen samt en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Som medarbetare på Kulladalsskolan får och förväntas du vara med och bidra till utveckling för att skapa varje elevs bästa skola. Vi lär och utvecklas tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 7/1- 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
