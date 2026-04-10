Grundskollärare åk. 4-6 i Svenska till Elinelundsskolan
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10
Mellanstadiet på Elinelundsskolan växer och till hösten tar vi emot fyra stycken åk 4. Vi söker därför en lärare för undervisning i svenska.
I ditt uppdrag ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget ingår mentorskap och ev handledning av studenter. Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurserna 4-6 med behörighet för undervisning svenska. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av undervisning och arbete som lärare och mentor.
Du behöver ha god insikt och kunskap om skolans styrdokument samt kunna tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har god kunskap i didaktik och pedagogik och kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
Du som söker har ett flexibelt förhållningssätt, har lätt för att samarbeta med andra och är en god kommunikatör gentemot kollegor och vårdnadshavare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Elinelundsskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggt med moderna lokaler med arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skolan med ca 730 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
