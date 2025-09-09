Grundskollärare åk 4-6 i Sv/Sva/So/Eng till Högaholmsskolan
2025-09-09
Ref: 20252146 Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare i Sv/Sva/So/Eng till Högaholmsskolan!
I tjänsten kommer du att undervisa i årskurserna 4-6. I ditt läraruppdrag hos oss planerar och genomför du din undervisning. Samtidigt gör du en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt jobbar för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6 i Sv/Sva/So/Eng. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i gröna Lindängen ligger Högaholmsskolan, en F-6 skola med drygt 400 elever. Sedan januari 2024 bedriver vi vår verksamhet i en helt ny skolbyggnad vilket innebär moderna lokaler som bidrar till en god fysisk arbetsmiljö för såväl elever som personal. Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Högaholmsskolan är partnerskola och i samarbete med Malmö Universitet är vi med och utbildar framtidens lärare.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad.
Ersättning
