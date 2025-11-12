Grundskollärare åk 4-6 i Sv/So till Rörsjöskolan
2025-11-12
Ref: 20252658 Publiceringsdatum2025-11-12
Nu söker vi på Rörsjöskolan grundskollärare i Svenska och So, vi ser framemot din ansökan!
Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i svenska och SO där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Vi ser att du har god förmåga att individanpassa och visualisera undervisningen.
Du bedriver en varierad undervisning där du blandar teori med praktiska övningar. Hos oss på Rörsjöskolan erbjuds du möjlighet till utveckling genom ett strukturerat kollegialt lärande där vi arbetar både i ämnesgrupper och arbetslag. Vi lär tillsammans med en närvarande ledning som deltar i utvecklingsarbetet. I ditt uppdrag ingår ett mentorskap. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmare i deras lärande och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens utveckling genom regelbundna samtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i ämnena svenska och SO. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare samt behörighet i svenska som andraspråk ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Rörsjöskolan är en F-6-skola med drygt 700 elever i fyra och fem paralleller. Skolan finns i Rörsjöstaden, i centrala Malmö med närheten till såväl grönområden som kulturella aktiviteter. Våra byggnader är charmiga, då de anknyter till vår långa och traditionsrika historia. Samtidigt anpassar vi lokalerna till de krav som ställs på en modern skola. Vi har även en härlig skolgård med plats för olika aktiviteter.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-09Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Kontakt
Charlotta Gedik Cederberg charlotta.gedikcederberg@hotmail.com 040-346601
