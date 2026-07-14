Grundskollärare åk. 4-6 i Idrott till Söderkullaskolan
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2026-07-14
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Ref: 20261695Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Söderkullaskolan söker dig som är engagerad och gillar att vara med och påverka och förändra i en dynamisk verksamhet. Hos oss kan du göra skillnad!
Du kommer att undervisa i idrott för årkurserna 4-6. Du ansvarar för planeringen och undervisningen samt gör bedömningar av dina elevers förvärvade kunskaper. Här får du möjlighet att samarbeta med dina kollegor i en öppen och tillåtande miljö där kollegialt utbyte och lärande är en självklarhet. Din undervisning är förankrad i styrdokument och aktuell forskning. Du utvecklar och driver ditt ämne framåt med hög ambition till inkluderande undervisning för alla elever. Din undervisning är också modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
På Söderkullaskolan ingår våra lärare i arbets- och ämneslag som tillsammans planerar, bedömer och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Hos oss ska du aldrig känna dig ensam i ditt uppdrag. Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med ämneslärare från andra stadier och ledas av en chef som tror på skolan som en lärande organisation där fortbildning och personlig utveckling värdesätts.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att eleverna ska få en välfungerande skolgång. Planering, utvärdering, elevvård, utvecklingssamtal och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare är exempel på uppgifter som ingår i uppdraget. Det kan också ingå att handleda lärarstudenter. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter skolans elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras behov! Kvalifikationer
Du som söker har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott för 4-6. Du har också mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss på Söderkullaskolan är det viktigt att du har ett självklart pedagogiskt ledarskap i klassrummet, är oerhört strukturerad samt mycket skicklig på att hantera ungdomar med behov av olika sorters stöd och anpassningar. Du ser mångfald som en styrka och trivs med att samarbeta med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 900 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, genomförande, bedömning och analys av data är centrala delar. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla elever får ett lärande, känner trygghet och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi spetsklass i engelska med nationell intagning.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 27-06-16
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Lina Tomelius Lina.Tomelius@malmo.se +46733608981 Jobbnummer
10002489