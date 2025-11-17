Grundskollärare åk 4-6 i Engelska/Svenska till Tyglsjö RO
2025-11-17
Ref: 20252699 Publiceringsdatum2025-11-17
Då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig under vt26, söker vi dig legitimerad lärare i åk 4-6 med behörighet i engelska och svenska/svenska som andraspråk. Tjänsten är ett vikariat under en termin med eventuell förlängning under HT 26. Du kommer framförallt att undervisa i Svenska och engelska samt vara resurslärare i åk 4-6. Tjänsten innebär även att du är medmentor i åk 6.
Du kommer att ingå i ett lärarlag med hög behörighet och stor kompetens. Ni hjälper varandra för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö I Tygelsjö är alla lärares kompetens, ansvarstagande och driv viktigt. Det är tillsammans vi skapar den bästa skolan för våra elever.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare för årskurs 4-6 med behörighet engelska, svenska och svenska som andraspråk. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Vi ser att du skapar goda relationer med elever och kollegor, har höga förväntningar samt en stark tilltro till elevernas förmåga. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och arbetar systematiskt för att utveckla din undervisning.
Med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet planerar du din undervisning, där du kan visa på samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat. Dina undervisningsmetoder är varierade och allsidiga och ger alla elever förutsättningar att nå goda resultat. Att arbeta med elevinflytande är viktigt för dig och du skapar ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tygelsjöskolan/Pilbäckskolan ligger i det natursköna Tygelsjö ca 10 minuters väg med buss från Hyllie station. Tygelsjö är ett villaområde som består av ett äldre centrum med omgivande nybyggda områden. I Tygelsjö rektorsområde ingår Tygelsjöskolan som är en F-3 skola med ca 300 elever och Pilbäckskolan som är en 4-9 skola med ca 500 elever. Båda skolorna har mycket hög lärarbehörighet och våra elever har fina resultat. Enligt eleverna präglas skolan av stor trygghet och trivsel samt god gemenskap mellan lärare och elever. På Pilbäckskolan får du en trivsam arbetsmiljö, studiemotiverade elever och engagerade arbetskollegor!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-19
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
