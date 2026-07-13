Grundskollärare åk 4-6 i Eng/Sv/Ma/So till Kulladalsskolan
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2026-07-13
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Ref: 20261692Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för åk 4-6! Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i er undervisning. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö.
Du kommer att undervisa elever i åk 4-6 i Eng, Sv, Ma, So, där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Hos oss erbjuds du möjlighet till utveckling, spännande uppdrag och arbete i tätt samarbete med pedagoger inom hela skolans verksamhet. Utöver ditt team av lärare kommer du att samarbeta med praktisk estetiska ämnen, fritidspersonal och ledas av en chef som är verksamhetsnära och engagerad i skolans undervisning och kvalitet.
I ditt uppdrag kommer det även att bli aktuellt med ett mentorskap till elever i din klass och årskurs. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6 i Eng, Sv, Ma, So. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Har du arbetat med kooperativa strukturer är det meriterande. Likaså är det meriterande om du har vana att planera i arbetslag.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Det är viktigt att du ser möjligheter i samarbete och att tänka att alla elever är allas ansvar. Du känner dig trygg i ditt ledarskap, har förmågan att anpassa undervisning och aktiviteter så att eleverna skall lyckas utifrån sina unika förutsättningar. Samt att arbeta i team och ser utvecklingsarbete som en viktig del av ditt uppdrag.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kulladalsskolan är en f-6-skola med ca 560 elever och på fritidshemmet går drygt 380 elever. På Kulladalsskolan arbetar du i ett nära samarbete med dina kollegor för att skapa en helhet för eleverna. Hos oss är det viktigt med relationer och att se varje elevs behov och möjligheter, att varje elev känner delaktighet i en lärande gemenskap. På Kulladalsskolan får du en mycket hög andel behöriga kollegor inom alla yrkeskategorier. Arbete i arbetslag och ämneslag är Kulladalsskolans grundidé för hög kvalitet, likvärdighet och ett delat ansvar. På Kulladalsskolan finns ett skolbibliotek med bibliotekarie och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, elevkoordinator, skolpsykolog, specialpedagoger och förstelärare i specialpedagogik som tillsammans med dig strävar efter att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla elever. På skolan prioriteras de praktiskestetiska ämnena genom en undervisning som bedrivs av ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan prioriterade fokusområden under läsåret 25/26 är att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen samt en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Som medarbetare på Kulladalsskolan får och förväntas du vara med och bidra till utveckling för att skapa varje elevs bästa skola. Vi lär och utvecklas tillsammans.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Johan Nordström johan.nordstrom@malmo.se +4640341000 Jobbnummer
10001466