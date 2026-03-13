Grundskollärare åk 4 -6 till Ölyckeskolan i Eslövs kommun
Bli vår nästa lärarhjälte!
Är du en mästare på att inspirera unga hjärnor? Då har vi jobbet för dig! Ölyckeskolan i härliga Löberöd letar efter en fantastisk lärare för årskurs 4-6 med start i augusti, och vi tror att du kan vara just den superhjälte våra elever behöver.
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss blir du en avgörande del av våra elevers utveckling och får möta spännande utmaningar varje dag. Ingen dag är den andra lik, förutom att du alltid går hem med vetskapen att du har gjort skillnad!
Vi är en skola som tror på samarbete, respekt och glädje. Våra barn kommer först, men vi glömmer inte att ta hand om de vuxna också.
Du kommer att:
• Planera och genomföra undervisning i årskurs 4-6
• Skapa en trygg, inkluderande och stöttande miljö där varje elev känner sig sedd och motiverad
• Ha nära samarbete med kollegor för att utveckla skolans pedagogiska arbete.
• Kommunicera med föräldrar/vårdnadshavare för att stödja elevernas lärande och utveckling
• Du är bekväm med digitala verktyg och använder dem smidigt i undervisning, dokumentation och kommunikation
Är det här du?
Är du typen som kan förvandla en vanlig tisdag till ett litet kunskapsäventyr? Som vet att humor och pedagogik ibland är bästa klassrumsduon? Då kanske du nickar igenkännande åt följande:
• Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, svenska, NO och SO i årskurs 4-6
• God kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift
• Du är flexibel, lösningsorienterad och har hjärtat på rätta stället
• Du bygger goda relationer med både elever och kollegor, för att du vet att lärande börjar med tillit
• Är strukturerad och har koll på både planering, lektioner och ibland även var klassens suddgummi tagit vägen
• Du arbetar metodiskt och gillar när undervisningen är lika genomtänkt som inspirerande
Har du tidigare erfarenhet av att undervisa i åk 4-6 blir vi extra glada.
Vad du får hos oss:
Ölyckeskolan i Löberöd är en F-9-skola där ungefär 480 elever fyller korridorerna med frågor, skratt och ibland en och annan borttappad gympapåse. Här är vi många som hjälps åt att göra lärandet både roligt och meningsfullt
• Ett jobb fullt av glädje, skratt och "aha!"-ögonblick
• En arbetsplats där alla är lika värda och där vi hjälps åt. Här möter du engagerade och härliga kollegor som stöttar varandra och samarbetar i ett starkt F-9-perspektiv
• Här uppskattas och värdesätts dina idéer och initiativ
• Chansen att forma framtiden för våra unga, varje dag
• Tillgång till kommunens friskvårdspeng på 3000 kr per år - en liten bonus för din hälsa
Är du redo för nästa kapitel i din karriär? Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt superteam.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
