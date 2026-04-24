Grundskollärare åk 3-9 i trä och metallslöjd till Lindeborgsskolan
2026-04-24
Ref: 20260954 Publiceringsdatum2026-04-24
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 3-9 med behörighet i trä- och metallslöjd till Lindeborgsskolan.
Som lärare i Trä och metallslöjd är du en central person i våra elevers utveckling. Du kommer att:
Undervisa och inspirera elever i grundskolans årskurs 3-9 i ämnet Trä och metallslöjd. Ditt arbete förankrar du i forskning och beprövad erfarenhet, med fokus på hållbarhet och materialkunskap.
Utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sin problemlösningsförmåga och designprocesser i en trygg och tillitsfull miljö.
Mentorskap: I uppdraget ingår mentorskap, där du får möjlighet att nära följa och leda en grupp elevers utveckling, lärande och personliga mognad, samt hålla tät kontakt med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 3-9 i trä- och metallslöjd. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Lindeborgsskolan ligger i utkanten av Malmö med närhet till grönområden och Hyllie station. Vi är en F-9 skola med två paralleller på låg- och mellanstadiet samt fyra paralleller på högstadiet. Här går ca 700 elever varav ca 200 är inskrivna även på fritids. Här erbjuds du ett gott arbetsklimat och ett trevligt kollegium. Vi har höga förväntningar på oss själva, varandra och eleverna och erbjuder en stabil skola med god kvalitet. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla vår verksamhet och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
