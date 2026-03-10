Grundskollärare åk 3-9 i Slöjd till Värner Rydénskolan
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260500 Publiceringsdatum2026-03-10
Ref: 20260500 Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi er som är lärare i slöjd Värner Rydénskolans årskurs 3-9!
I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du samplanerar och sambedömer med din ämneskollega på skolan. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammansmed arbetslaget. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i Slöjd för åk 3-9. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Vi ser att du är aktiv i skolans värdegrundsarbete för att skapa trygghet hos både personal och elever.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetarför goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Vi ser gärna att du som person är flexibel, organiserad och kreativ.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du visar flexibilitet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat. Som person har du god samarbetsförmåga och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Vidare har du ett öppet och prestigelöst förhållningssätt i ditt arbete, du är rak och tydlig i din kommunikation och räds inte för att be om hjälp samt har elevernas behov i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 400 elever. Vi är en skola med egna särskilda undervisningsgrupper, 10 förstelärare, driven personal och utöver det en kompetent och stark elevhälsa. Vårt fritidshem har ca 150 elever. Hos oss finner du elever med stor lust till lärande och nyfikenhet på livet och engagerade kollegor som med varmt hjärta brinner för att skapa varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6800 medarbetare och 35000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
