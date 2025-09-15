Grundskollärare åk 3-9 i slöjd till Linnéskolan
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2025-09-15
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi?
Hos oss på Linnéskolan får du möjligheten att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor.
Vi har höga förväntningar på våra elever som har en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och mål.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i trä- och metallslöjd för årskurs 3-9. I arbetet ingår planering, utvärdering och dokumentation samt ansvar för övriga uppgifter som ingår i läraryrket. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.
Du har ett nära samarbete med läraren i textilslöjd och planerar och bedömer gemensamt i ämnet slöjd.
Du kommer att använda dig av Schoolsoft, som verktyg för dokumentation samt för kontakter med elever och vårdnadshavare.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig med lärarexamen med behörighet att undervisa i slöjd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever i olika åldrar. Som person är du kreativ samt har förmågan att entusiasmera eleverna och strävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Utgångspunkten för ditt möte med eleven är att finna de erfarenheter och kunskaper som är elevens tillgångar. Du tycker om att arbeta i flerkulturella miljöer och blir inspirerad av nya kunskaper och erfarenheter.
Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper samt god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare och dina kollegor. Du blir en viktig del i ett arbetslag och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-09-15Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
Har du skyddad identitet så kontakta HR-administratör, Simon Priebe. Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Linnéskolan består av både skola för årskurs F-9 och fritidsverksamhet för eleverna upp till årskurs 6. På skolan finns cirka 400 elever. Skolan ligger naturskönt belägen på gångavstånd från järnvägsstationen vilket möjliggör pendling med buss/tåg.
Arbete pågår med att, tillsammans med kommunens kulturskola, initiera en kulturprofil som när den är fullt utbyggd är tänkt att omfatta verksamheten från förskoleklass till och med årskurs nio.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Linnéskolan, 4-9 Kontakt
Martin Olofsson 0451-268547 Jobbnummer
9508662