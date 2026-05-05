Grundskollärare åk 2-3 Råby skola
2026-05-05
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi grundskollärare åk 2-3 med kunskap om elever med särskilda behov.
Välkommen till Råby skola som ingår i rektorsområde D tillsammans med Stigtomta skola och Släbroskolan i Nyköping. I Råby skola är det ca 26 elever fördelat på två klasser, F-1 och 2-3. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, har arbetsglädje och en tydlig arbetsgång mot en likvärdig skola för alla elever. På Råby arbetar man i ett litet team med hög grad av samarbete och delaktighet kring elever. Vi erbjuder dig en arbetsplats i förändring med avsatt tid för kollegialt lärande och kompetensutveckling tillsammans med Stigtomta skola.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Råby skola söker lärare som vill vara med och göra positiv skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du kommer att ingå i ett litet team där du förväntas bidra aktivt med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt. Du arbetar tillsammans med en lärarkollega, stödpedagoger och fritidspersonal. Ert uppdrag är att tillsammans leda och stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
I teamet hjälps pedagogerna åt med planering, undervisning och elevernas skoldag samt raster. I ditt dagliga arbete ingår sedvanliga undervisningsuppgifter, elevarbete, samarbete med fritids, utvecklingsarbete och föräldrakontakt.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet omkring våra elever. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barns talanger. Du har elevfokus och stöttar elever i sin kunskapsutveckling.
Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov, ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du har god förmåga att arbeta med trygghet och studiero. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt dagliga arbete. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är lågaffektiv i ditt bemötande, är flexibel och samarbetar mot verksamhetens gemensamma mål.
Tjänsten förutsätter att du behärskar svenska väl i både tal och skrift, har erfarenhet att planera och undervisa i åldersblandad grupp och kan samarbeta.
Du har:
Kunskaper om elever med särskilda behov
God ledarskapsförmåga och samarbetsförmåga
Goda kunskaper i att anpassa undervisningen efter elevernas behov
Goda kunskaper i den tidiga läs och skriv samt matematikinlärningen
Meriterande med erfarenhet av att arbeta i B-form
Du har lärarlegitimation och är behörig att arbeta upp till åk 3.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323507".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
611 83 NYKÖPING
Nyköpings kommun - Division Utbildning
Sveriges Lärare nykoping@sverigeslarare.se 0155-24 84 67
