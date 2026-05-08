Grundskollärare åk 1-9 i textilslöjd till Hermodsdalsskolans anpassade GS
2026-05-08
Ref: 20261171 Publiceringsdatum2026-05-08
Hermodsdalsskolans anpassade grundskola söker en legitimerad lärare för årskurs 1-9 med behörighet i textilslöjd med start i höst.
I tjänsten undervisar du elever i årskurs 1-9 i textilslöjd inom både grundskolan och den anpassade grundskolan. Du ansvarar för undervisning inom såväl ämne som ämnesområde, vilket kräver ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt och en god förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Som lärare på Hermodsdalsskolan ansvarar du för planering, genomförande, bedömning, utvärdering och utveckling av undervisningen i enlighet med läroplan, styrdokument och skolans systematiska kvalitetsarbete. Du bedriver en varierad, kreativ och lustfylld undervisning både självständigt och tillsammans med kollegor.
På Hermodsdalsskolan sätter vi varje elev i fokus och arbetar nära både elever och vårdnadshavare. Hos oss blir du en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för varje elev att lyckas utifrån sina egna förmågor samt att möta eleverna med höga förväntningar och en undervisning anpassad efter deras behov.
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och elevstödjande funktioner där ni gemensamt ansvarar för elevernas utveckling, lärande och utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd för årskurs 1-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola, både inom ämne och ämnesområde. Du ska även ha erfarenhet av att arbeta med AKK, TAKK och andra pedagogiska strategier som stödjer elevernas kommunikation och lärande.
Du har god kunskap om och erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Vidare har du god insikt i skolans styrdokument och använder dessa aktivt i ditt dagliga arbete.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera undervisningen för att skapa studiero och en trygg lärandemiljö under hela skoldagen. Du arbetar språkutvecklande inom ditt ämne och är väl förtrogen med digitala hjälpmedel och verktyg.
För att trivas och lyckas i rollen är du en tydlig ledare som är flexibel och lösningsfokuserad. Du har höga förväntningar på både elever, kollegor och dig själv samt god förmåga att identifiera och genomföra extra anpassningar som gynnar den enskilda elevens lärande.
Tjänsten kräver att du har god samarbetsförmåga, lätt för att skapa relationer och förmåga att anpassa och organisera om undervisningen vid behov.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola. På grundskolan går det 510 elever och på den anpassade grundskolan 50 elever. Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Kännetecknande för oss är elevsynen att alla elever kan och ska lyckas. Vi analyserar, följer upp och utvärderar varje elevs utveckling. Om något inte fungerar gör vi om för att eleven ska lyckas. Detta innebär en verksamhet i konstant förändring och du behöver trivas i såväl ett högt tempo som snabba förändringar kopplat till varje enskild elevs behov. Genom ett elevnära skolledarskap skapar vi oss en reell bild av verksamheten.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
