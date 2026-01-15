Grundskollärare åk 1-9 i idrott och hälsa till Bjärnums skola
Vill du inspirera barn och unga till rörelseglädje och hälsosamma vanor?
Nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare i idrott och hälsa till Bjärnumskolan, där du blir en viktig del av vårt dynamiska arbetslag.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att undervisa i idrott och hälsa för elever i årskurs 1-9. Du blir en del av ett välfungerande team där mentorskap ingår och där vi tillsammans skapar en trygg och utvecklande miljö för våra elever.
I rollen ingår:
Planering, undervisning och utvärdering av ämnet idrott och hälsa.
Dokumentation och kommunikation via Schoolsoft.
Aktivt deltagande i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och kollegiala lärandeprocesser.
Vi erbjuder en skola med:
Starkt stöd från elevhälsan och förstelärare.
Ett ledarskap som driver utveckling inom digitalisering, bedömning och värdegrundsarbete.
En arbetsmiljö där nytänkande och kreativitet uppmuntras.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet i idrott och hälsa.
Brinner för att inspirera elever till rörelse och hälsa.
Har goda kunskaper om skolans styrdokument och vill bidra till pedagogisk utveckling.
Är lyhörd, trygg och stabil - och samtidigt kreativ och lösningsorienterad.
Har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
