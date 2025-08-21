Grundskollärare åk 1-6 till SU-grupp på Lindeborgsskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-08-21
Ref: 20252005 Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare till SU-grupp med elever i årskurs 1-6!
I uppdraget ingår att starta upp skolans lokala särskilda undervisningsgrupp/flexgrupp. I ditt uppdrag på Lindeborgsskolan kommer du att arbeta tillsammans med EHT f-6 och ha ett nära samarbete med mentorerna för att kunna ansvara för undervisning av eleverna i SU-gruppen. Som kollega hos oss är värdegrunden lika viktig som kunskapsuppdraget varvid vi förutsätter att du aktivt arbetar med alla delar av vår läroplan i ditt arbete. Du kan leda och organisera arbetet för att skapa trygghet och studiero och verka för en god lärandemiljö under hela skoldagen för våra elever. Du skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola.
Ta chansen att bli en del av Lindeborgsskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för arbete i årskurs 1-6 och som har tidigare erfarenhet av att arbeta i och starta upp en SU-grupp.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med elever med autism, språkstörning, hög frånvaro och psykisk ohälsa. Du behöver ha god kunskap om skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Som person är du stabil och har förmåga att lyssna samt motivera andra till förändring och välmående. Du gillar att arbeta och samverka tillsammans med andra men kan även självständigt planera och genomföra ditt uppdrag. Du är skicklig på att kommunicera och anpassa dig till olika situationer och människor. Du är en god ledare, är tydlig och ansvarstagande. Du värdesätter goda relationer till eleverna och har en positiv elevsyn. Du har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla skolan tillsammans med övriga kollegor utifrån forskning och evidens. Som lärare i SU-gruppen arbetar du nära både mentorer, EHT och skolledning. Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Lindeborgsskolan arbetar ca 100 medarbetare och här går 750 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Hos oss står lärandet i fokus och vi arbetar för att skapa förutsättningar för att alla ska lära sig och utvecklas. Vi har ett gott bemötande och tillitsfulla relationer. Vi är engagerade, kunniga och trivs med att arbeta och utvecklas tillsammans. Vi vill att all vår personal och alla våra elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vi utvecklar vår undervisning och vårt ledarskap i klassrummet tillsammans i våra arbets- och ämneslags och fyller på med ny kunskap med hjälp av externa aktörer såsom Umeå Universitet. Det gör att arbetet hos oss på Lindeborgsskolan är stimulerande och utvecklande.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Cecilia Ravinder cecilia.ravinder@malmo.se 0704-851578 Jobbnummer
9469530