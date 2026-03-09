Grundskollärare åk. 1-6 till Mellanhedsskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260506 Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Mellanhedsskolan!
Du kommer ansvara för undervisning i åk 1-3 alternativt åk 1-6 och arbeta som klasslärare och mentor. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö och motiverar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar elevernas prestation och utveckling. Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan och informerar vårdnadshavare om elevernas utveckling. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar du för att säkerställa att uppsatta mål nås. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du skolans uppdrag och främjar kontinuerligt kollegialt lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 1-3 eller 1-6 och har behörighet i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska samt gärna ytterligare ämnen. Vi ser gärna en bred behörighet då du kommer att tjänstgöra som klasslärare. Du är en självklar ledare i ditt klassrum med god struktur i ditt arbete där undervisningen är differentierad. Du skapar lektioner med ett upplägg och ett innehåll som gör att eleverna upplever både motivation och lärlust. Du har en hög förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever utifrån behov och god kompetens inom lågaffektivt bemötande. Självklart har du en god förmåga att föra dialog och skapa relationer med elever och vårdnadshavare, och du samarbetar med smidighet med övriga medarbetare på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du har vilja att både självständigt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning bidra till skolans utveckling på olika nivåer.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mellanhedsskolan är en stor skolenhet med verksamhet för F-9. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 har verksamhet för årskurs 4-9. Skolan ligger fint beläget med närhet till grönområden och natur. Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Klasslärare, lärare i fritidshem och elevassistenter arbetar tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Linnéa Holmgren linnea.holmgren@malmo.se Jobbnummer
9784450