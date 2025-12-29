Grundskollärare åk 1-6 i Musik till Geijerskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20253004 Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi efter en behörig legitimerad lärare för undervisning i ämnet musik åk F-6 till Geijerskolan. I samarbete med övriga pedagoger kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en utvecklande, trygg och tillitsfull miljö. I åk 1-3 sker undervisningen i helklass och i åk 4-6 i halvklass för att skapa de bästa förutsättningar för undervisningen. Geijerskolan har även en skolkör som träffas varje vecka. Du deltar med engagemang i skolans utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt jobbar för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundskollärare med ämnesbehörighet i musik för årskurs 1-6. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som grundskollärare ser vi det som meriterande. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö åt eleverna. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheteten.
Samtidigt har du en god vana av, och arbetar därför effektivt och med god kännedom med relevanta, digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. För att passa som grundskollärare hos oss tror vi att du är kreativ, strukturerad, kommunikativ och en tydlig ledare med ett relationellt perspektiv. Vi tror också att du kan inspirera andra och är trygg, både i dig själv och i rollen som lärare. Du har en god samarbetsförmåga och en tro på dina elever och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för alla elever och medarbetare. Vårt fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling i en trygg och tillitsfull miljö, att utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt att ta ansvar för sig själva och andra. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats. Geijerskolan är belägen på Limhamn och har sedan 2016 nya ljusa lokaler. Vi har nära till Malmös kulturliv och Ribbans sköna natur.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-19
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast alt enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Fredrik Lundgren fredrik.lundgren@malmo.se 0708-782273 Jobbnummer
9665499