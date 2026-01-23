Grundskollärare åk. 1-3 i sve/sva/ma/so/no/en till Högaholmsskolan
2026-01-23
Ref: 20260163 Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Högaholmsskolan förstärker den pedagogiska verksamheten i de lägre årskurserna och söker därför 3 grundskollärare till vårt arbetslag årskurs 1-3 med ämnesbehörighet i sve/sva/ma/so/no/en.
Tillsammans med dina lärarkollegor planerar, bedömer samt utvärderar du undervisningen och därigenom bidrar du till utveckling av den pedagogiska verksamheten. Genom ett nära samarbete med gemensamma rutiner och strukturer skapar du och dina kollegor trygghet och studiero för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i de lägre årskurserna i ämnena sve/sva/ma/so/no/en. Du har goda kunskaper om språkutvecklande arbetssätt, läsundervisning och hur man utvecklar elevernas läsförmåga. Tidigare erfarenhet av arbete som lärare är meriterande. För tjänsten krävs mycket god svenska i tal och skrift.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och du tar stöd av olika lärresurser i din undervisning.
På Högaholmsskolan är det viktigt att du som pedagog är nyfiken och utvecklingsinriktad. I samarbetet med dina kollegor är du prestigelös och flexibel. Du är trygg i dig själv, har ett tydligt ledarskap och skapar goda varaktiga relationer med både elever och vårdnadshavare.
Om arbetsplatsen
Mitt i gröna Lindängen ligger Högaholmsskolan, en F-6-skola med cirka 430 elever. I januari 2024 öppnade vi upp Högaholmsskolan i nya fina lokaler. Här finns fräscha, moderna lektionssalar vilket ger en god arbetsmiljö och en välanpassad lärmiljö för både personal och elever. Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö med elevernas kunskapsutveckling i fokus. Högaholmsskolan är partnerskola och i samarbete med Malmö Universitet är vi med och utbildar framtidens lärare. Högaholmsskolan fritidshem består av tre självständiga avdelningar som samverkar med de lägre årskurserna under skoldagen. Fritids har egna lokaler på skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
