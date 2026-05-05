Grundskollärare 7-9 i matematik och biologi
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan / Grundskollärarjobb / Lindesberg
2026-05-05
Vill du vara med och göra skillnad i ungdomars liv? Har du en positiv syn på elevers förmåga att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och kan du leda och motivera eleverna i deras progression? Då kanske du är den vi söker.
Lindbackaskolan är Lindesbergs centralorts högstadieskola. Skolan har ca 440 elever i åk 7-9 och cirka 70 personal uppdelade på 9 team med en teamledare i varje team. I verksamheten ingår även undervisning för elever med diagnosen autism åk 1-9, där denna tjänst är placerad.
Hos oss möter du kollegor som är vana att diskutera pedagogiska frågor och utmaningar, som tror på kollegialt lärande och är förtrogna med digital undervisning.
Elevhälsoteamet finns för att stötta dig som pedagog. Du förväntas vara medskapande i skolans utveckling för att möta dagens, men även morgondagens behov.
Arbetsuppgifter
Undervisning åk 7-9 i matematik och biolog på Lindbackaskolan samt i den kommunövergripande verksamheten för elever med diagnosen autism.
Mentorskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Lärarlegitimation i åk 7-9.
Meriterande med arbetslivserfarenhet inom liknande verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 900 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015)
Ishockeygatan 6A (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Kontakt
Rektor
Elizabeth Falk elizabeth.falk@lindesberg.se 0581-814 04 Jobbnummer
