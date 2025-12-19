Grundskollärare 4-6 till Västra Bodarna skola, vikariat
Alingsås kommun, BoU Södra / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2025-12-19
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, BoU Södra i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Alingsås kommun satsar på grundskolan och utökar antalet lärare. När vi blir fler kan vi stärka kvaliteten i undervisningen och bidra till att fler elever blir behöriga till gymnasiet.
Västra Bodarna skola är en liten enparallellig F-6 skola med cirka 160 elever och ligger naturskönt i en vacker skogs- och landsbygdsmiljö, med närhet till sjön Mjörn. Skolan är belägen cirka fem kilometer från Alingsås centrum och har goda kommunikationer med kollektivtrafik. För oss är trygghet en grundförutsättning för att eleverna ska känna lust att lära. Vi tror på ett gemensamt förhållningssätt med fokus på utveckling och lärande genom kompetensutveckling och ett aktivt värdegrundsarbete.
Vi söker nu dig som vill arbeta som grundskollärare i årskurs 4-6 på Västra Bodarna skola och tillsammans med dina kollegor skapa en inspirerande och trygg lärmiljö där elever får möjlighet att utvecklas. Uppdraget är ett vikariat under vårterminen, med möjlighet till en tillsvidareanställning.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som grundskollärare i årskurs 4-6 har du en viktig roll i elevernas lärande och utveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål och anpassar den efter elevernas olika förutsättningar och behov. Du arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. En annan viktig del av arbetet är att kontinuerligt dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
I rollen är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt i det kollegiala lärprocesserna. Du samarbetar nära kollegor i arbetslaget, där ni gemensamt planerar undervisning och andra aktiviteter.
Ditt arbete präglas av Alingsås kommuns värdegrund: engagemang, öppenhet och respekt och genomsyras av ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du får gärna ha en bred behörighet, men vi söker särskilt dig som har behörighet att undervisa i engelska. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande.
Du har en god förmåga att skapa förtroende och bygga positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som ledare i klassrummet är du tydlig och strukturerad, trygg i ditt ledarskap och har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du är lyhörd för elevernas individuella behov, intressen och utveckling, och anpassar din undervisning därefter.
Du har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt både i arbetslaget och i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Södra Kontakt
Rektor
Christian Liljemark christian.liljemark@alingsas.se 0322-61 72 39 Jobbnummer
9657951