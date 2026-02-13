Grundskollärare 4-6 till Ribbaskolan i Gränna
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-02-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Är du läraren som gillar att arbeta med nyfikna och intresserade elever? Då ska du söka tjänsten som lärare i åk 4-6 på Ribbaskolan i Gränna. Trivs du med att samarbeta med andra lärare och driven att vara med och utveckla skolan vidare? Vill du bli en i vårt gäng? Då är just du välkommen att söka till oss!
Allt börjar med bra lärare som har bra förutsättningar att utveckla sin undervisning. Ömsesidigt
förtroende mellan lärare och skolledning är en utgångspunkt för skolutveckling.
Vår övertygelse är att allt börjar med bra lärare. Lärare som har bra ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla elever kan och vill lyckas i skolan. Lärarna är organiserade i arbetslag.
Välkommen till oss
Ribbaskolans F-6 skola ligger i Gränna med cirka 250 elever. Vi har fina, funktionella lokaler i en vacker och inspirerande miljö, mellan Grännaberget och Vättern. På skolan finns också fritidshem. I vårt skolområde tillkommer även Kumlabyskolan som ligger på Visingsö.
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har lärarexamen för undervisning i grundskolans åk 4-6 med grundläggande behörighet inom svenska, matematik och engelska. Vi ser positivt på dig med bred utbildning med behörighet i flera ämnen. Du som ännu inte fått din legitimation eller är i slutet av din utbildning är naturligtvis också välkommen att söka. Kunskap och erfarenhet av arbete med praktisk-estetiska ämnen är meriterande. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild, ha tydliga förväntningar på eleverna och vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare 4-6.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om vår enhet och hur det är att arbeta inom Jönköpings kommun.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/ribbaskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sofie Öjfelt rektor 036-107220 Jobbnummer
9742249