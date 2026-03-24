Grundskollärare 4-6 sökes till Vallbergaskolan i Laholms kommun
2026-03-24
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vallbergaskolan är en F-6 skola med ca 160 elever. Skolan kompletteras av ett fritidshem som erbjuder olika aktiviteter. Skolan ligger mitt i byn och har en stor skolgård med tillgång till Naturstigen som utvecklats tillsammans med lärare och elever i samverkan med byalaget. Vallbergaskolan är dessutom en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och förmånen att regelbundet ta emot studenter.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Tjänsten innefattar att vara mentor i en av våra klasser på mellanstadiet som du delar med lärarkollega.
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i svenska, engelska, matematik och so- eller no-ämnena samt eventuellt annan undervisning beroende på kompetens. I uppdraget ingår det bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument, elevens behov och intressen, så väl enskilt som tillsammans med kollega i klass och arbetslag.
Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för elever och personal samt deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Som person är du ansvarsfull, trygg och tydlig i din yrkesroll. Du har alltid elevens bästa i fokus och ditt synsätt präglas av respekt för den enskilde individen och dess behov och förutsättningar. Du har lätt att skapa goda relationer med elever och kollegor. Din genuina övertygelse om att alla gör rätt om de kan är avgörande.
Är du den vi söker?
Du har en lärarlegitimation och behörighet krävs för minst åk 4-6.
Undervisning på mellanstadiet är meriterande.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde 11 augusti.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Vallbergaskolan F-6 Kontakt
Jennie Karlsson 0765167984
