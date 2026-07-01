Grundskollärare 1-7 till Ekbackens skola
Lindesbergs kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-07-01
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Välkommen till Ekbackens skola, en F-6 skola med fritidshem och fritidsgård. Skolan har trivsamma lärmiljöer och naturen finns runt knuten. På skolan går nu ca 175 elever och här arbetar ca 25 medarbetare. Ekbackens skola ligger i Fellingsbro som är ett mindre samhälle ca 3 mil utanför Örebro. I skolans närhet finns lekplatser, ishall, simbassäng för sommarbad samt motionsspår. På Ekbackens skola arbetar vi tillsammans för trygghet, arbetsfokus och maximal kunskapsutveckling.
Ekbackens skola är just nu i uppstarten av ett utvecklingsarbete i samarbete med Skolverket och Karlstads Universitet. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig som lärare och arbeta med det viktigaste som finns.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisning i matematik och idrott i åk 5 samt dokumentera och följa upp elevernas resultat.
Tjänsten innefattar även mentorskap för årskurs 5 som delas med en mentorskollega. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet inom flera ämnen t.ex. svenska/SVA.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad varje dag. Är du den vi söker? Tveka inte att söka redan idag eller kontakta oss för frågor och funderingar.Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad lärare och har erfarenhet av undervisning på mellanstadiet.
• Du har god förmåga att uttala dig i tal och skrift på svenska och är väl förtrogen med LGR 22.
• I klassrummet är du en tydlig ledare som med struktur och värme skapar en god lärmiljö.
• Du har god förmåga att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du är en person med stor flexibilitet och stort engagemang för undervisningen.
• Du arbetar systematiskt för att tillgängliggöra undervisningen och lärmiljön för alla elever.
På www.polisen.se
beställer du ett utdrag för arbete inom skola. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
)
711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Grundskola Kontakt
Rektor Ekbackens skola
Sandra Marcusson sandra.marcusson@lindesberg.se 0581-83357 Jobbnummer
9986263