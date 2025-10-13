Grundskolelärare i bild, musik, teknik samt hem och konsumentkunskap åk 4-6
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan i Landskronana stad är en av Sveriges 27 Innovitaskolor. Skolorna är en del av Academedias verksamhet. Academedias storlek skapar trygghet och förutsättningar för en stabil och långsiktig verksamhet. Hos oss arbetar människor som brinner för att vara en del av att skapa framtidens samhälle med utbildning och lärande som grund! Hos oss är det kollegiala lärandet mellan våra skolor självklart. Vår centrala organisation är gedigen och stöttande och här kan alla medarbetare få stöd och hjälp med olika HR-frågor, försäkringar och mycket annat. Det finns också ett gediget utbud av olika digitala kurser och en stor förmåns webb.
Innovitaskolan i Landskrona är en liten växande skola med i nuläget c 200 elever. Vi har förskoleklass, fritidshem och skolår 1-9. Vi är uppdelade i 3 arbetslag som alla består av både lärare och representanter ifrån elevhälsan. Vårt elevhälsoteam är aktivt och bra bemannat med special-pedagoger/lärare, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare samt kurator.
Innovitaskolorna är för- och grundskolor skapad för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar och kompetenser för att leva och verka i en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla dessa kompetenser för Innovita skills. Dessa är inspirerade av EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Explore och Innovate handlar bland annat om att besöka och utforska olika miljöer utanför skolan. Som en del i detta har Innovita skolan i Landskrona knutit framgångsrika kontakter med olika företag i staden. Våra nya upptäckter ger nya lärdomar och inspiration som tillsammans med befintliga teorier, får eleverna att ta sig an nya kreativa utmaningar och processer. Inom Balance fokuserar vi på en hälsosam livsstil, där eleverna arbetar med rörelse och psykiskt välmående.
Nu söker vi en grundskolelärare som är legitimerad i ett eller flera ämnen som musik, bild, teknik och hemkunskap. Vi söker dig som har ett genuint intresse i att inspirera och stötta våra elever i deras utveckling. Tjänsten kan ev kombineras med undervisning i andra ämnen eller liknande.
Förutom ovan kvalifikationer så förutsätter vi att du har god ledarskapsförmåga. Eleverna känner att du verkligen vill hjälpa dem och att du brinner för att undervisa. Du är trygg i din ledarroll och skapar tydliga ramar och höga förväntningar, både i och utanför i klassrummet.
På Innovitaskolan är det kollegiala samarbetet kring eleverna mot våra gemensamma mål en tydlig framgångsfaktor. Alla medarbetare är lika viktiga med sina olika kompetenser, förmågor och intresse. Tillsammans utvecklar vi en god fysisk och pedagogisk lärmiljö för alla elever och en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för all personal.
Välkommen till Innovitaskolan i Landskrona! Den lilla skolan mitt i stan med stora möjligheter! Ersättning
