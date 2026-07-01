Grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa, samt kombination med annat ämne
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-07-01
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag i Varberg
, Göteborg
, Borås
, Landskrona
, Lund
eller i hela Sverige
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Varberg söker en legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa, samt vikariat i ämnet HKK. En kombination med ämnet matematik eller ma/no kan vara aktuell utifrån sökandes kompetens.
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Varberg är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 290 elever. Skolan startade 2015 och våra lokaler ligger i centrala Varberg, i nära anslutning till både buss och tågförbindelse.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
KvalifikationerVi söker en legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa, som skall undervisa i årskurserna 7-9 under detta läsår. Kompletterande behörighet i ämnet HKK eller ämnena NO/teknik är av stort intresse
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst på 50% och med möjlighet att kombinerat med ett vikariat på 50% i HKK. Denna kombination gäller under läsåret 26/27. Har man kombinationen idrott och hälsa samt ma och/eller no/teknik finns möjlighet till en tillsvidareanställning på 100%.
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 24/7 2026. Intervjuer sker löpande och därför kan tjänsten tillsättas före ansökningstidens slutdatum.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Lena Bjuresäter 073-3094848 eller på mejl lena.bjuresater@kunskapsskolan.se
.Vi ser gärna att ansökan görs i rekryteringsverktyget, istället för på mejl.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
432 45 VARBERG Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Lena Bjuresäter lena.bjuresater@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9988044