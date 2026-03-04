Grundskolelärare åk F-3, Vik på Hammars skola
2026-03-04
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad lärare, med legitimation i årskurs 1-3, som tycker om att inspirera och arbeta för att våra elevers utbildning.
Som lärare på södra området ser vi att du tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och mående.
Vi söker lärare som:
• har god samarbetsförmåga
• är väl förtrogen med våra styrsystem
• är intresserad och engagerad i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
• arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
• ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete.
• samverkar med vårdnadshavare och andra professioner.Kvalifikationer
Du är utbildad grundskollärare för åk 1-3 med lärarlegitimation.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
