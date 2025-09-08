Grundskolelärare åk 4-6 Hedens skola, Öckerö kommun
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vi söker en grundskolelärare åk 5 på Hedens skola i Öckerö kommun med god struktur och relationellt ledarskap.
Som grundskolelärare på Hedens skola har du en central roll i elevernas lärande och utveckling. Ditt arbete präglas av en inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning
• Skriva individuella utvecklingsplaner för elever
• Samarbeta med kollegor, föräldrar och övriga aktörer
• Skapa en trygg och respektfull miljö för eleverna
Krav och kvalifikationer:
• Lärarlegitimation för arbete i grundskolan
• Erfarenhet av arbete med årskurs 4-6
• Goda kunskaper i svenska och pedagogik
• Förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor
Vi förbehåller oss rätten att tillsätta tjänsten internt.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Grundskola Södra Kontakt
administratör
Anna Corbeek anna.corbeek@ockero.se 031-976372
9498393