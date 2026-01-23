Grundskolärare i Ma/No till Oxievångsskolan
2026-01-23
Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig Ma/NO-lärare? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en lärare i Ma/NO till Oxievångsskolan.
Den aktuella rollen fokuserar på att undervisa men även utveckla matematikundervisningen på skolan med ett språkutvecklande och digitalt perspektiv. I nära samråd med ämneskollegor får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera din undervisning som du är ansvarig för. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet.
Här erbjuds du möjligheten att påverka undervisningen på skolan och samtidigt växa i ditt uppdrag som grundskollärare. Som grundskollärare är du med och driver och leder ämneslaget i matematik samtidigt leder du ditt arbetslag för att utveckla pedagogiken och undervisningen på skolan.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i Matematik för årskurs 7-9. Det är meriterande med ämnesbehörighet i samtliga naturvetenskapliga ämnen samt teknik. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta som grundskollärare.
Erfarenhet av att arbeta med att tillämpa metoder som synliggör och ökar varje elevs lärande och hur digitala verktyg leder till ett accelererat lärande för eleverna är krav. Kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning är också meriterande för tjänsten.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du är samarbetsvillig och tillitsfull som person är du även anpassningsbar och öppen.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vill du vara delaktig i Oxievångsskolans utvecklingsresa! Vi kan erbjuda dig en inspirerande och spännande arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i fokus för att tillsammans skapa Varje elevs bästa skola. Som medarbetare hos oss har du ett nära samarbete med skolans andra professioner för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för elever såväl som personal och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Oxievångsskolan tillhör Malmö Stad men ligger i Oxie strax söder om Malmö. Du tar dig enkelt till skolan med både bil, buss eller tåg.
Skolan ligger vackert omringad av mycket grönska och har nära till både bad, sport och rekreationsområden. Oxievångsskolan är numera en av Malmös största grundskolor med nästan 750 elever. Oxievångsskolan är en F-9 skola. F-6 verksamheten bedrivs i en egen byggnad med ca 210 elever. I en tredje byggnad finner du vår anpassade grundskola med ca 15 elever. Vi har en stor skolgård med fin utemiljö och grönområden i närområdet. Skolan har även heltidsanställda elevkoordinatorer samt en skolbibliotekarie. Skolan satsar väldigt mycket på hållbar utveckling. Vi är även en NTA-skola och använder detta material i NO-undervisningen. Skolan satsar väldigt mycket på analysarbete och som lärare på Oxievångsskolan får man mycket tid till att utveckla både sig själv och kollegialt tillsammans med sina ämneskollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
