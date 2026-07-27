Grundlärare till år 5 i kombination med fritidshemmet
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-07-27
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vill du göra skillnad för eleverna i Söråker? Är du en trygg vuxen som trivs med att arbeta nära både elever och kollegor i en skola under utveckling? Nu söker vi dig som vill stärka våra årskurs 5 - grupper och vara en viktig del av våra äldre barns eftermiddagar på fritidshemmet.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Det här är en roll för dig som vill ha en varierad vardag där du får möjlighet att göra skillnad i flera olika sammanhang.
Din roll i klassrummet (förmiddag): I årskurs 5 arbetar våra lärare i ämneslag (Sv/So eller Ma/No). Din uppgift blir att möjliggöra mindre sammanhang och ge det där extra stödet som gör att alla elever kan lyckas. Genom att arbeta nära lärarna och finnas där grupperna behöver dig som mest, bidrar du direkt till studiero och trygghet i undervisningen.
Din roll på fritidshemmet (eftermiddag): Efter lunch skiftar du fokus till fritidshemmet och våra äldre elever. Här får du chansen att bygga relationer och skapa en meningsfull fritid där du är den vuxna förebilden som stöttar och inspirerar barnen under deras eftermiddagar tillsammans med erfarna kollegor.
Varför Söråkers skola?
Vi befinner oss på en spännande resa! Skolan är i en utvecklingsfas där vi arbetar målinriktat för att skapa den absolut bästa lärmiljön för våra elever. För att nå Söråkers bästa behöver vi de allra bästa pedagogerna – och det är här du kommer in.
Hos oss blir du en del av ett härligt gäng med god sammanhållning. Vi tror på att dela med oss av kunskap, stötta varandra och att vi tillsammans löser de utmaningar vi möter. Hos oss är trösklarna låga, taket högt och vi ställer upp för varandra i alla lägen.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har en förmåga att snabbt sätta dig in i olika situationer. Du är en trygg vuxen som förstår vikten av att bygga goda relationer och har ett salutogent förhållningssätt.
Vi söker dig som:
Är utbildad lärare, fritidspedagog eller har annan pedagogisk erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Har ett stort engagemang för elevens lärande och mående.
Är en utpräglad lagspelare som vill bidra till vår positiva arbetskultur.
Är van vid, eller nyfiken på, att arbeta i olika konstellationer under en och samma dag.
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:• uppvisar giltig ID-handling• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisar giltigt körkort• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimationFör vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 51 SÖRÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Jobbnummer
10013460