Grundlärare mot fritidshem till Utsäljeskolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Utsäljeskolan F-3 / Pedagogjobb / Huddinge Visa alla pedagogjobb i Huddinge
2026-01-26
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Utsäljeskolan F-3 i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-8 skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Från och med höstterminen 2024 bedrivs verksamheten i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi har idag drygt 600 elever. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma cirka 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på vår hemsida Utsäljeskolan (https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en trygg och mycket erfaren grundlärare mot fritidshem som brinner för att tillsammans med dina kollegor skapa en stimulerande, positiv och trygg miljö för våra elever. Du kommer att ingå i ett arbetslag där lärare och fritidspedagoger tillsammans ansvarar för att ha ett helhetsperspektiv på elevernas skoldag i åk 2. I ditt uppdrag ingår att leda värdegrundsarbetet med eleverna samt att planera fritidsverksamhetens aktiviteter. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor, speciallärare, elevhälsans olika professioner samt med vårdnadshavare. Du är angelägen att ständigt förfina och förbättra fritidsverksamheten och arbetar aktivt för att skapa en trygg och förutsägbar skolmiljö där alla elever känner sig sedda och respekterade.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad grundlärare mot fritidshem
• Har lång erfarenhet av yrkesrollen
• Har dokumenterad erfarenhet och mycket god kunskap i att arbeta med elever med särskilda behov
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor Emine Oulad Younes: Emine.Demirel-Oulad-Younes@huddinge.se
(mailto:Emine.Demirel-Oulad-Younes@huddinge.se
)
Startdatum från och med 13 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Utsäljeskolan F-3 Kontakt
Biträdande rektor
Emine Oulad Younes emine.demirel-oulad-younes@huddinge.se 0853530437 Jobbnummer
9704844