Grundlärare mot fritidshem Råsunda skola, Solna stad

Om arbetsplatsen
Råsunda skola är en F-6 skola med cirka 600 elever.
Skolan ligger nära Solna centrum med goda
möjligheter till kommunikation. Visionen för skolan är att varje person på Råsunda skola ska komma till sin rätt. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och en välfungerande och prioriterad organisation för särskilt stöd. Vi gör oss måna om att se varje elev som en individ och samarbetar kring eleverna i årskursvisa arbetslag. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist men framförallt att varje elev är rätt elev.
I vår skolutveckling fokuserar vi på differentiering och ett formativt förhållningssätt i vår undervisning och vi tror att samarbete är nyckeln både till ett kollegialt lärare och en förbättrad arbetssituation får våra pedagoger. Skolan har även ett pågående utvecklingsarbete, IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan), tillsammans med Uppsala universitet.
Vad innebär arbetet?
I uppdraget ingår att planera för, genomföra, följa upp och utveckla en kreativ, varierad och meningsfull undervisning i fritidshemmet i enlighet med den nya kursplanen Lgr22. Detta sker tillsammans med övriga medarbetare på våra fritidshem. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och tillämpar differentierad undervisning. Du kommer även att samverka med lärarna och vara en del av skolundervisningen där du kommer att få jobba med värdegrunden och skolans demokratiuppdrag. Arbete i liten grupp och enskilt med elev kan förekomma.
Du kommer att ingå i arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för barnens utveckling. Skolutvecklingen i Solna omfattar språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, värdegrund och anpassning av lärmiljön. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
Genom undervisning baserad på forskning och erfarenhet är du med och skapar utvecklande och pedagogiskt medvetna lärmiljöer och aktiviteter. Just nu har Solna stad extra stort fokus på rastverksamhet vilket kommer att vara en av dina större arbetsuppgifter i årskurs F-6 under skoltid samt att utveckla vårt fritidshem i årskurs F-6. Du arbetar också aktivt med att utveckla det pedagogiska arbetet.
Utvecklas som lärare i fritidshem/fritidspedagog i Solna stad
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog i Solna stad får du möjlighet att växa tillsammans med pedagoger som är engagerade och har höga förväntningar på elevers möjlighet att utvecklas och lära.
Vi skapar en organisation för att du ska ha möjlighet att lyckas i din roll som lärare i fritidshem/fritidspedagog i Solna. För din kompetensutveckling får du delta i nätverk för lärare i fritidshem/fritidspedagoger och i andra utbildningar. Dessutom utvecklar Solna stad ett medarbetarutvecklingsprogram för medarbetare i Solna stad.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog
har erfarenhet av arbete i fritidshem
har erfarenhet av arbete med barn i åldern 6-9 år
är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla elever är lika värda.
Du kommer att vara medansvarig för utveckling av skolans rastverksamhet samt fritidsverksamheten i årskurs F-6, så det är önskvärt att du har en lärarlegitimation kopplad till rörelse och kommunikation. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är lugn, stabil och strukturerad.
Mer information och ansökan
Tjänsten är tillsvidare på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en semestertjänst med arbetstider på så kallat rullande arbetsschema där både öppning och stängning av vårt fritidshem ingår i dina arbetsuppgifter. Vi kan komma att tillämpa provanställning. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Gunnel Naeslund på gunnel.naeslund@solna.se
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast 2025-11-09. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande. Tjänster tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret som gäller för anställning i vår verksamhet rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
