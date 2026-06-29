Grundlärare mot fritidshem inriktning Musik
Värmdö Kommun / Förskollärarjobb / Värmdö Visa alla förskollärarjobb i Värmdö
2026-06-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Nacka
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Munkmoraskolan är en liten skola, idag F-4 men som till hösten 2026 kommer att utöka årskurserna med åk 5. Skolan har ca 165 elever och en personalgrupp med låg personalomsättning. Skolans storlek är en av våra många styrkor!
På Munkmoraskolan känner alla varandra och här trivs man. Vi har idag mycket goda resultat vad gäller trygghet och trivsel men också goda kunskapsresultat.
Skolans vision bygger på trygghet och hållbarhet, hållbarhet för individen och hållbarhet för vår omvärld. Vårt visionsarbete som genomsyrar vår verksamhet är kvalitetssäkrat genom att skolan är både certifierad PEP-skola och certifierad Grön Flagg.
Skolan ligger centralt i Värmdö kommun med goda kollektivförbindelser men ändå nära naturen. Vi har en stor härlig utemiljö med bl.a. två konstgräsplaner och stora ljusa klassrum.
Ditt uppdrag
I rollen som Grundlärare mot fritidshem med inriktning Musik kommer du att vara med och driva utvecklingen av vårt fritidshem. Där är du en viktig person för att tillse att våra lärandeaktiviteter håller god kvalité och är inspirerande för våra elever. I tjänsten ingår också undervisning i Musik för åk 1-5 samt att stötta enskilda elever och/eller elevgrupper under skoldagen. I din roll som musiklärare ingår det att du självständigt kan planera, genomföra, bedöma, utvärdera, dokumentera och utveckla din undervisning och elevernas lärande. Det är viktigt att du kan se och förstå enskilda elevers behov men också att du kan ta ansvar för helheten. På Munkmoraskolan arbetar vi tillsammans och "alla elever är allas elever".
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad Grundlärare mot fritidshem med inriktning Musik. Du ska vara legitimerad i Musik och ha behörighet att undervisa upp t.o.m. åk 6. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i Musik på låg- och mellanstadiet samt erfarenhet av arbete i fritidshem och/eller fritidsklubb. Du behöver också ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Självgående - det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du trivs med att driva utveckling av musikundervisningen.
Samarbetsförmåga - du är flexibel och ser möjligheter istället för hinder och har lätt för att samarbeta vilket gör att du tillsammans med dina kollegor bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Relationsskapande - du skapar goda och respektfulla möten med våra elever, vårdnadshavare och kollegor. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du behärska ett relationellt ledarskap.
Tydlig - ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur och du har förmågan att leda och motivera elever och att skapa en trygg och lärorik verksamhet.
För att trivas hos oss tror vi att du är utvecklingsinriktad och har nära till glädje och skratt. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 260802. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Meitens väg 6 (visa karta
)
134 35 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Munkmoraskolan Kontakt
Cecilia Abrahamsson cecilia.abrahamsson@varmdo.se 08-57047073 Jobbnummer
9983975